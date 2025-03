Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid in Lombardia

Un tributo alle vittime del Covid

La Lombardia, una delle regioni più colpite dalla pandemia, si prepara a commemorare le quasi 50mila vittime del Covid-19. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime, che si celebra ogni anno il 18 marzo, le campane di tutte le chiese lombarde suoneranno a lutto alle 12 in punto. Questa iniziativa, promossa dai vescovi lombardi, rappresenta un momento di riflessione e preghiera per coloro che hanno perso la vita e per le famiglie che hanno subito un dolore incommensurabile.

Un momento di riflessione collettiva

Il comunicato della Conferenza episcopale lombarda sottolinea l’importanza di questo gesto: “Troppo profonde sono le ferite, troppo diffuse sono le lacrime che la pandemia del Covid ha lasciato nelle nostre terre”. La scelta della data non è casuale; il 18 marzo segna il momento in cui l’Italia intera rimase scioccata dalle immagini dei camion militari a Bergamo, che trasportavano le bare delle vittime. Questo ricordo è un richiamo alla solidarietà e alla resilienza che ha caratterizzato la risposta della comunità lombarda durante i momenti più bui della crisi sanitaria.

Iniziative in tutta Italia

Oltre alla Lombardia, sono previste numerose iniziative in tutto il Paese per onorare le vittime del Covid. La Provincia autonoma di Bolzano, ad esempio, ha annunciato che tutte le bandiere saranno esposte a mezz’asta. Diversi sindaci e presidenti di Regione deporranno corone di fiori nei cimiteri, un gesto simbolico per non dimenticare coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia. Queste azioni non solo commemorano le vittime, ma servono anche a rafforzare il senso di comunità e di unità in un momento di grande difficoltà.

La memoria come strumento di ricostruzione

Il Comune di Bergamo ha lanciato l’iniziativa “La memoria e la scoperta”, sottolineando l’importanza della memoria come atto necessario per onorare chi non c’è più. La scoperta, invece, è vista come un’opportunità per rielaborare l’esperienza collettiva e individuale che il Covid ha rappresentato. “La memoria è la base per ricostruire”, affermano le autorità locali, evidenziando come il ricordo delle vittime possa diventare una fonte di forza per affrontare le sfide future.