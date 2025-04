Politica italiana: incontri di rilievo

Oggi, la giornata si apre con un’importante riunione a Napoli, dove il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presiede un incontro cruciale con i ministri dell’Interno dei Paesi Med 5, che include Italia, Cipro, Malta, Grecia e Spagna. Questo incontro, che avrà luogo presso il Palazzo Reale alle ore 9.00, vedrà anche la partecipazione del commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Ylva Johansson, e del direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens. La discussione si concentrerà su questioni di sicurezza e migrazione, temi di grande attualità e importanza per l’Unione Europea.

Ricerca e innovazione: un appello alla mobilitazione

Nel pomeriggio, a Roma, si svolgerà un incontro significativo presso il Centro Convegni Forma Spazi, dove il Premio Nobel Giorgio Parisi parteciperà a un dibattito organizzato da AvsRicerca. L’evento, fissato per le ore 12.00, avrà come tema centrale la necessità di proteggere la ricerca e i ricercatori italiani, con un forte appello a non permettere l’espulsione di talenti dal Paese. Parisi, noto per il suo impegno nella scienza e nella divulgazione, sottolineerà l’importanza di investire nella ricerca per il futuro dell’Italia.

Sport: eventi di grande richiamo

La giornata non è solo politica, ma anche sportiva. A Milano, alle ore 10.00, si svolgerà un incontro della Cgil, intitolato ‘Futura 2025’, dove il segretario generale Maurizio Landini discuterà dell’importanza del voto come strumento di rivolta e cambiamento. Nel frattempo, a Trento, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parteciperà a un incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie e dell’Università, in preparazione del Festival dell’Economia, previsto per i prossimi giorni.

In ambito sportivo, il Monte Carlo Master di tennis vedrà le semifinali in programma, mentre nel Motomondiale si svolgeranno le prove libere 2 del Gran Premio del Qatar, seguite dalla Gara Sprint nel pomeriggio. Infine, in Bahrain, si svolgeranno le prove libere 3 della Formula 1, con le qualifiche previste per le 18.00. La Serie A non è da meno, con tre partite in programma per la trentaduesima giornata, tra cui Venezia-Monza, Inter-Cagliari e Juventus-Lecce.