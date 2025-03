Un incontro significativo a Milano

Recentemente, Milano ha ospitato un evento di grande rilevanza, dove cento giovani tra i 19 e i 35 anni si sono riuniti per discutere il futuro dell’Europa. L’incontro, organizzato da Letizia Moratti, ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da diverse realtà, pronti a condividere idee e proposte per un’Europa più forte e unita. Questo evento si inserisce nel contesto del congresso del Partito Popolare Europeo, previsto per aprile a Valencia, e rappresenta un’importante occasione per dare voce alle nuove generazioni.

Le proposte emerse dai tavoli di lavoro

Durante l’incontro, i partecipanti sono stati suddivisi in dieci tavoli di lavoro, ognuno dei quali ha elaborato un manifesto programmatico. Le proposte spaziano da iniziative per promuovere l’occupazione giovanile a strategie per affrontare le sfide climatiche. I giovani hanno espresso la necessità di un’Europa che non solo ascolti, ma che agisca concretamente per garantire un futuro sostenibile. La loro visione è chiara: un’Europa forte è fondamentale per un’Italia forte, come sottolineato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente all’evento.

Le parole di Tajani e il futuro dell’Europa

Il ministro Tajani ha commentato l’importanza di un’Europa coesa e solidale, evidenziando che le sfide attuali richiedono un approccio unito. “Un’Europa forte per un’Italia forte” è il messaggio che ha voluto trasmettere, sottolineando come la collaborazione tra i paesi membri sia essenziale per affrontare le crisi economiche e sociali. Inoltre, ha espresso il suo disappunto riguardo a certe posizioni sui dazi, definendole “sciocchezze” e invitando a un dialogo costruttivo piuttosto che a prove di forza. Questo approccio riflette la volontà di costruire un’Europa inclusiva, dove le idee dei giovani possano trovare spazio e realizzazione.