Giovanna Civitillo racconta l’incidente: “Poteva andare molto peggio”

Brutto incidente per Giovanna Civitillo: "Poteva andare molto peggio"

Incidente al braccio per la moglie di Amadeus, finita al Pronto Soccorso.

Momenti di paura Giovanna Civitillo, finita al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. E’ stata la stessa moglie di Amadeus a darne la notizia sui social.

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ha avuto un incidente. E’ stata lei stessa a comunicarlo attraverso i propri canali social, con tanto di foto direttamente dal Pronto Soccorso, che la ritraevano con un tutore al braccio destro, una flebo attaccata al sinistro e un cerotto sul mento. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente in cui è rimasta coinvolta la Civitillo, ma ecco le sue parole su Instagram: “poteva andare molto peggio! Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano”. Tanti i messaggi d’affetto per lei, anche da personalità note quali Chiara Ferragni, Orietta Berti, Matilde Brandi e ovviamente il marito, il conduttore televisivo Amadeus.

Giovanna Civitillo: l’incidente in hoverboard sei anni fa

Non è la prima volta che Giovanna Civitillo rimane ferita in un incidente, sei anni fa la moglie di Amadeus era caduta dall’hoverboard, riportando una frattura composta al gomito sinistro che l’aveva costretta al gesso. Ecco cosa aveva scritto all’epoca su Instagram: “direi che va tutto molto bene… Volevo solo fare la splendida con l’hoverboard.”