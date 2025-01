Nonostante si vociferi una sua possibile chiusura, il quiz “Chissà chi è” torna su Nove con Amadeus come conduttore, con un’ospite del tutto speciale: la prima concorrente sarà infatti Giovanna Civitillo, accanto ad Amadeus da oltre vent’anni e divenuta sua moglie nel 2009. Anche se la fine del programma era e prevista per il 21 dicembre, Discovery ha specificato che “il network e il conduttore hanno già le idee chiare sui progetti del 2025”. Infatti, lo show non verrà sospeso, ma subirà solamente un cambio di orario: dal 9 gennaio andrà in onda in prima serata, invece che in access prime time. Per l’atteso debutto del conduttore, quindi, quale ospite migliore se non la sua dolce metà?

Giovanna Civitillo: la carriera

Giovanna Civitillo, classe 1977, è nata il 9 settembre a Vico Equense, in provincia di Napoli, e la sua famiglia è originaria di Alvignano, in provincia di Caserta. Ha iniziato a studiare danza classica e moderna nel 1986. Nel 1994 si è diplomata con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di August Bournonville presso il Teatro Bellini. Nel corso dei suoi studi prende parte a vari concorsi di danza nazionali e internazionali. Si piazza al terzo posto come solista al concorso di Genzano di Roma ed è finalista a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza. Il suo primo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1996, quando partecipa come ballerina a numerosi programmi televisivi Rai e Mediaset, tra cui “Unomattina” nel 1996, “Fantastica italiana” nel 1997, “Carràmba! Che sorpresa” anno 1998, “Beato tra le donne” e “Ciao Darwin” nel 1999 e “Per tutta la vita…?” al fianco di Fabrizio Frizzi, nel 2000. La svolta arriva però nel 2002 con “L’eredità” su Rai 1, programma in cui resterà fino al 2006, conquistando la simpatia degli italiani e incontrando proprio lì l’uomo che diventerà suo marito, Amadeus. Da questo momento, le vite e le carriere dei due si intrecciano. Giovanna infatti lascerà la carriera di ballerina per divenire conduttrice e co-conduttrice. Nel 2020 e nel 2021 sarà presente al Festival di Sanremo, e nel 2023 è diventata inviata de “La vita in diretta”. Nel 2021 ha condotto il “PrimaFestival”, nel 2022 co-conduce con il marito “Affari tuoi – Formato famiglia”, e ad oggi è uno dei volti noti di “È sempre mezzogiorno” sui Rai 1, condotto da Antonella Clerici.

Il successo: “La scossa”

A decretare il suo successo è certamente “la scossa”, uno dei momenti più caratteristici de “L’Eredità”, con un balletto diventato iconico. “Nacque tutto come un gioco”, racconta nel 2020 a “Detto fatto”. “Ero con il coreografo Marco Garofalo in sala prove, durante una pausa. C’era della musica e, per scherzare, iniziai a fare dei movimenti sinuosi. Ama li vide e gli venne l’idea di creare uno stacchetto per il gioco della scossa, che esisteva già”. All’epoca, la ballerina era stata oggetto di una critica da Lucia Annunziata, l’allora presidente della Rai, perché gli sacchetti erano considerati troppo provocanti e per questo poco adatti alla fascia oraria della trasmissione. Sarà Amadeus a risolvere la situazione, lo stacchetto viene modificato e la polemica si stempera.

Giovanna Civitillo e Amadeus: amore da oltre vent’anni

Siamo nel 2003 e Amadeus prende carta e penna e scrive su un romantico biglietto a Giovanna Civitillo: “Se ti fa piacere, prendiamo un caffè insieme”. “Ero timido, avevo paura di un suo rifiuto”, ha raccontato il presentatore, che allora lavorava a “L’Eredità” con Giovanna: lui conduttore, lei ballerina. “Temevo che buttasse il mio biglietto nel cestino, ma invece me lo rimandò indietro con scritto ‘sì’”. Da quel momento è stato colpo di fulmine: quando si sono incontrati Giovanna aveva appena 25 anni, Amadeus 40 e un matrimonio finito alle spalle. Ora, vent’anni dopo, Amadeus e Giovanna sono sempre più uniti: a coronare il loro sogno d’amore la nascita del figlio José, avvenuta a gennaio 2009, e poi il matrimonio civile nello stesso anno. A seguito, nel luglio 2019, arriva anche il matrimonio religioso, dopo la dichiarazione di nullità matrimoniale delle prime nozze del conduttore con la sua prima moglie, da cui ha avuto una figlia, Alice. “Incontrare Ama mi ha stravolto la vita: sì, è stata la fine della mia carriera, possiamo dirlo, ma con lui ho realizzato il mio vero sogno, ossia costruirmi una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso”, ha raccontato Giovanna Civitillo nel 2022 a Domenica In.