Amadeus, il futuro in TV: due nuovi programmi in arrivo nel 2025

In una lunga intervista al settimanale Chi, Amadeus ha annunciato la chiusura anticipata di Chissà chi è, in onda su Nove. Tuttavia, Il Fatto Quotidiano ha rivelato in esclusiva che il conduttore è pronto a lanciare due nuovi programmi nel 2025.

Le parole di Amadeus al settimanale Chi

“C’è sempre modo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho riportato in luce Affari tuoi e lo farò con Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, ma nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando“, ha anticipato lo stesso conduttore al settimanale Chi.

La nuova versione de “I Soliti Ignoti” non ha convinto il pubblico di Discovery, ben diversa è la performance de La Corrida, che si attesta attorno al 6% di share.

L’indiscrezione sui nuovi programmi TV di Amadeus in onda nel 2025

FqMagazine ha confermato che Amadeus sta lavorando a due nuovi programmi, destinati rispettivamente all’access prime time e alla prima serata, subito dopo il Festival di Sanremo. Al momento, però, non sono stati svelati né il titolo né il genere degli show.

Il primo programma potrebbe debuttare tra febbraio e inizio marzo, mentre il secondo, con otto episodi previsti, potrebbe andare in onda in primavera.