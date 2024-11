Amadeus sul Nove torna con ‘La Corrida’ 2024

A partire da mercoledì 6 novembre, “La Corrida” fa il suo ritorno in prima serata su Nove, portando con sé una ventata di divertimento e autoironia.

La Corrida 2024: Amadeus torna sul Nove con il popolare show

Questo segna anche il ritorno dell’amatissimo conduttore Amadeus sulla rete del Gruppo Discovery dopo l’evento musicale di settembre. Il format si ispira al leggendario programma che ha fatto storia nella televisione italiana, ideato negli anni ’60 da Corrado e Riccardo Mantoni. Con la sua combinazione di esibizioni eccentriche e ironiche, il programma diventa il palcoscenico per “dilettanti allo sbaraglio” che si cimentano in performance di vario tipo.

Ogni settimana, in otto puntate, i concorrenti non famosi si metteranno alla prova davanti a un pubblico pronto a giudicarli senza mezzi termini. Il pubblico in studio, tra rumori di campanacci e applausi, avrà il compito di esprimere il proprio gradimento per le esibizioni, decretando il vincitore simbolico di ogni puntata.

Accanto ad Amadeus, ci sarà un’orchestra di 30 musicisti diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Inoltre, un giudice speciale, che cambierà ogni settimana, avrà il compito di influenzare le decisioni finali, con la possibilità di selezionare uno dei concorrenti per la finale.

L’ultima puntata incoronerà il vincitore di un’edizione che promette risate e emozioni, con un cast di cantanti, comici, ballerini e altri artisti che rappresentano una parte autentica dell’Italia. Un’Italia di persone comuni che, per una sera, avranno l’opportunità di essere protagonisti davanti alla telecamera.