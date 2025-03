La scomparsa di Giovanni Paoli

Giovanni Paoli, noto giornalista e primogenito del celebre cantautore Gino Paoli, è venuto a mancare all’età di 60 anni. La sua morte, avvenuta venerdì sera all’ospedale Niguarda di Milano a causa di un infarto, ha colpito profondamente il mondo del giornalismo e della musica. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha espresso il proprio dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita alla comunicazione e alla cultura.

Un percorso professionale ricco di successi

Giovanni ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, suonando nella band che accompagnava il padre durante i concerti. Tuttavia, la sua vera vocazione si è manifestata nel giornalismo. Ha lavorato per diverse testate, tra cui Tv Sorrisi e Canzoni e Chi, dove ha avuto l’opportunità di collaborare con la direttrice Silvana Giacobini. La sua carriera ha preso una piega significativa quando è diventato vicedirettore di Novella 2000, sotto la direzione di Luciano Regolo, un collega con cui aveva già condiviso esperienze a Chi.

Un legame speciale con la famiglia

Giovanni Paoli non era solo un professionista stimato, ma anche un uomo profondamente legato alla sua famiglia. In occasione del 90esimo compleanno del padre, ha condiviso aneddoti intimi e personali sul grande cantautore, rivelando il lato più privato di Gino Paoli. Attraverso il suo sito dillingernews, ha raccontato momenti significativi della loro vita familiare, come l’amore per i gatti e la nascita di Amanda, una sorella che ha scoperto solo in età adulta, frutto della relazione del padre con l’attrice Stefania Sandrelli.

Un’eredità da ricordare

Giovanni lascia dietro di sé una compagna e una figlia, Olivia, che porteranno avanti il suo ricordo e il suo amore per la cultura e la musica. La sua scomparsa segna una perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per il mondo del giornalismo e della musica italiana, che ha visto in lui un professionista capace di unire passione e competenza. La sua vita e il suo lavoro continueranno a ispirare molti, e il suo legame con Gino Paoli rimarrà indelebile nella memoria collettiva.