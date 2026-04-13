Nel caso del delitto di Garlasco, anche i dettagli più piccoli continuano a essere analizzati e rivalutati a distanza di anni. Tra questi, riemerge una testimonianza raccolta già nel 2009 che riguarda un possibile avvistamento avvenuto nelle ore immediatamente vicine al momento del fatto.

Una testimonianza che torna al centro dell’attenzione sul delitto di Garlasco

Un elemento rimasto per anni in secondo piano è tornato oggi a riaccendere il dibattito su uno dei casi più complessi della cronaca italiana. Nel delitto di Garlasco, ogni dettaglio continua a essere riesaminato con attenzione, perché anche i particolari apparentemente insignificanti potrebbero contribuire a chiarire la dinamica dei fatti. In questo contesto riemerge una testimonianza che, pur essendo stata raccolta già nel 2009, era rimasta a lungo sullo sfondo dell’inchiesta.

Si tratta della dichiarazione di un uomo che riferì un episodio avvenuto la mattina del 13 agosto, proprio nelle ore in cui si colloca il delitto di Chiara Poggi. All’epoca il suo racconto non ebbe particolare rilievo investigativo, ma oggi viene riletto con maggiore interesse, alla luce delle successive analisi e delle ricostruzioni temporali. La sua versione, infatti, si inserisce in una fase estremamente delicata della vicenda.

Delitto Garlasco, la testimonianza che complica il caso: “L’ho visto quella mattina”

Come riportato da Mattino Cinque, il testimone ha raccontato di trovarsi nelle prime ore del mattino nei dintorni del paese, come era solito fare, quando intorno alle 7, passando nei pressi di via Pascoli — la strada in cui viveva Chiara Poggi — avrebbe notato qualcosa di insolito. “Con la coda dell’occhio ho visto una persona… credo un uomo, curvo sulla bicicletta”, ha dichiarato, descrivendo un’immagine rapida ma rimasta impressa.

La figura osservata appariva piegata sul mezzo, come se fosse intenta a sistemare o controllare la ruota della bici. Un gesto che, preso singolarmente, potrebbe sembrare del tutto ordinario, ma che assume oggi un significato diverso se collocato in quella specifica fascia oraria, considerata cruciale nelle indagini.

Dopo quell’episodio, l’uomo rientrò a casa e vi rimase per il resto della giornata, venendo a conoscenza della tragedia solo in serata. Il suo racconto, pur acquisito agli atti, non sarebbe stato considerato determinante nelle prime fasi dell’inchiesta ed era progressivamente passato in secondo piano. A distanza di anni, però, questa testimonianza torna a essere rivalutata e si reinserisce nel complesso insieme di elementi che compongono il caso.