Mentre proseguono le indagini sul delitto di Garlasco, a “Mattino Cinque” una nuova intercettazione che ha come protagonista Andrea Sempio. I dettagli.

Delitto di Garlasco: si attende la relazione di Cristina Cattaneo

C’è grande attesa per la relazione firmata da Cristina Cattaneo che potrebbe essere decisiva per la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco.

La professoressa, oltre ad aver riesaminato l’autopsia, ha anche riesaminato la scena del crimine avvalendosi di tecnologie avanzate. Intanto, a “Mattino Cinque”, spunta una nuova intercettazione di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta.

Delitto di Garlasco, l’intercettazione choc di Andrea Sempio a Mattino Cinque: “Ca***, ho preso un…”

Durante la puntata di “Mattino Cinque” sono state riproposte le intercettazioni del 2007 di Andrea Sempio. L’amico di Marco Poggi, dopo aver forse investito un gatto, ha reagito così: “Ca***, ho preso un gatto. Maledetto. Eh, che devi fa.” Una frase che ha colpito gli ospiti in studio, compresa Federica Panicucci: “certo, può non voler dire niente, ma a noi ha stupito un pò, una persona così attenta agli animali come ce la descrive la Taccia…” Come sottolineato dall’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi è un comportamento contraddittorio, una persona così sensibile che però non si ferma se investe un gatto.