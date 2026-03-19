Una notizia su un presunto esposto attribuito alla famiglia Cappa è stata smentita, riaccendendo interrogativi tra indiscrezioni e indagini.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso continua a generare attenzione tra aggiornamenti investigativi e notizie che circolano con rapidità. All’interno di questo contesto, i riflettori sono tornati sulle gemelle Cappa, citate spesso in indiscrezioni e ricostruzioni mediatiche poi smentite, contribuendo ad alimentare ulteriormente il dibattito attorno alla vicenda.

Delitto di Garlasco: indagini in corso e nuovi sviluppi nel quadro investigativo

La nuova inchiesta della Procura di Pavia prosegue ormai da oltre un anno e vede per la terza volta coinvolto Andrea Sempio, mentre continuano ad affiorare testimonianze e verifiche che alimentano il lavoro degli inquirenti. Tra gli episodi più recenti figura un intervento effettuato lo scorso 14 maggio dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, impegnati in un’ispezione in un canale a Tromello. L’attività è stata avviata a seguito delle dichiarazioni di un testimone che avrebbe riferito di aver appreso, nei giorni successivi al delitto, che una delle cugine della vittima sarebbe stata vista mentre gettava un oggetto nel torrente.

Rimane comunque un dato costante: le sorelle Cappa non sono mai state formalmente indagate, né all’epoca dei fatti né nelle successive fasi delle indagini. Questo aspetto contribuisce a delineare un contesto particolarmente delicato, in cui la dimensione giudiziaria si intreccia con quella mediatica. In situazioni come questa, ogni nuova informazione tende a generare ulteriori discussioni, soprattutto quando coinvolge nomi già noti all’opinione pubblica.

Delitto di Garlasco, colpo di scena e nuova presa di posizione: l’annuncio della famiglia Cappa

Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata su una notizia diffusa rapidamente dalle agenzie: l’ipotesi di un esposto presentato in Procura e riconducibile alla famiglia Cappa, accompagnato da materiale audio e collegato a presunte interferenze nella nuova attività investigativa. Il riferimento iniziale è arrivato da quanto riportato il 18 marzo dall’Ansa, secondo cui la Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo “al momento a carico di ignoti, per diffamazione aggravata su un esposto, corredato da supporti audio, presentato dalla famiglia Cappa e che riguarda una presunta interferenza nella nuova inchiesta pavese”. Un quadro che lasciava intendere la presenza di un documento articolato, con nominativi e possibili ipotesi di reato, all’esame del procuratore Antonio Pansa.

La narrazione, tuttavia, ha subito una brusca inversione di rotta nel giro di poche ore. Gli avvocati Antonio Marino e Gabriele Casartelli, legali della famiglia Cappa, sono intervenuti con una nota formale per smentire in modo deciso la notizia.

“In relazione alla notizia Ansa, pubblicata alle ore 18.31 e 18.40 della giornata di ieri, con cui veniva segnalata l’apertura di un fascicolo presso la Procura di Milano a seguito di un presunto esposto della famiglia Cappa, corredato da audio e relativo ad interferenze nelle indagini della Procura di Pavia, comunichiamo che, ad oggi, nessun componente della famiglia Cappa ha mai formalizzato alcun esposto-denuncia, né tantomeno depositato alcun audio. Si tratta, dunque, di una notizia destituita di fondamento”.

Una smentita che non lascia spazio a interpretazioni, ma che allo stesso tempo ha aperto interrogativi su come la notizia sia circolata.