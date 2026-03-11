Il caso Garlasco continua a suscitare attenzione, con le indagini che riaccendono i riflettori sulle gemelle Cappa, cugine della giovane Chiara Poggi. Tra illazioni mediatiche e sviluppi giudiziari, la vicenda rimane uno dei misteri più discussi della cronaca italiana.

Nuovi elementi sulle tempistiche del delitto di Garlasco

Gli sviluppi dell’inchiesta hanno riportato in primo piano il tema dell’orario della morte di Chiara Poggi. Il medico legale Giuseppe Fortuni a Mattino Cinque ha chiarito che, in assenza di rigor mortis e livor mortis nelle prime ore, la giovane “sarebbe morta attorno alle 11”, confermando in parte l’autopsia del dottor Marco Ballardini, che indicava come intervallo più probabile il periodo tra le 10:30 e le 12:00 del 13 agosto 2007. Fortuni precisa che si tratta di un “intervallo di tempo” entro cui l’omicidio è verosimilmente avvenuto, e che le possibilità diminuiscono quanto più ci si discosta da questa finestra temporale.

Garlasco, gemelle Cappa: piovono denunce

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il caso giudiziario continua a catalizzare l’attenzione pubblica e mediatica. La Procura di Pavia ha riavviato le indagini riaccendendo dibattiti e ipotesi che si erano accumulate negli anni. Le gemelle Cappa, cugine della vittima, sono state spesso al centro di speculazioni e ricostruzioni fantasiose: dal fotomontaggio apparso davanti alla villa di Chiara subito dopo il delitto del 2007, agli avvistamenti in bicicletta con borsoni, fino a presunti collegamenti con il Santuario della Bozzola e testimonianze poi smentite come quelle di Muschitta e Bruscagin. Come ha sottolineato la famiglia, “non ci facciamo trascinare nel circo mediatico”, mantenendo una linea di riservatezza e rifiutando interviste o partecipazioni a trasmissioni televisive.

Nonostante il silenzio pubblico, la famiglia Cappa ha reagito sul piano legale. Secondo le ultime indiscrezioni, negli ultimi mesi sarebbero state depositate oltre cinquanta denunce alla Procura di Milano, affidate al pm Antonio Pansa, contro giornalisti, l’ex maresciallo Francesco Marchetto, l’avvocato Antonio De Rensis e chiunque abbia rilanciato illazioni sulle gemelle o sul Santuario. L’obiettivo è tutelare l’immagine dei familiari e fermare quello che definiscono un “circo fuori controllo”, con accuse prive di fondamento non protette dal diritto di cronaca.