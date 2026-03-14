Mentre continuano le indagini sul delitto di Garlasco, le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Cappa, hanno presentato una cinquantina di denunce contro giornalisti e Tv. Ecco tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, 50 denunce contro giornalisti e Tv da parte delle gemelle Cappa: “Depistaggio organizzato”

Ermanno Cappa, sua moglie Maria Rosa Poggi, e le loro due figlie, le gemelle Paola e Stefania, hanno depositato oltre cinquanta denunce in Procura a Milano. A riportarlo Luca Fazzo su Il Giornale, spiegando che l’obiettivo della famiglia Cappa è quello di colpire quello che definiscono come “il circo mediatico” alimentato da “illazioni dei complottisti.” Giornali, blog, social, programmi Tv, sono finiti sotto la lente degli avvocati dei Cappa, in seguito alla riapertura del caso sul delitto di Garlasco.

Delitto di Garlasco, 50 denunce contro giornalisti e Tv da parte delle gemelle Cappa: i nomi

Come visto la famiglia Cappa ha depositato oltre cinquanta denunce in Procura a Milano contro giornalisti e tv. Tra i destinatari degli esposti ci sarebbero Massimo Giletti (“Lo Stato delle Cose“), Olga Mascolo (“Storie Italiane”), l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’avvocato Antonio De Rensis, quest’ultimo potrebbe essere in concorso con Mascolo. Da quanto si apprende, secondo i Cappa ci sarebbe una ipotesi di “depistaggio organizzato”, ovvero una strategia coordinata al fine di sabotare i nuovi accertamenti della Procura di Pavia e allontanare i sospetti sui veri responsabili.