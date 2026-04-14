Dalle prime ore della mattinata del 14 aprile 2026 la linea Alta Velocità Napoli–Roma sta registrando forti disagi alla circolazione ferroviaria a causa di un guasto tecnico nei pressi di Napoli. L’inconveniente ha provocato ritardi diffusi, deviazioni e cancellazioni su diversi collegamenti, con pesanti ripercussioni su treni Alta Velocità e Intercity.

Guasto tecnico e forti ritardi sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma

Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, la circolazione ferroviaria sulla tratta ad Alta Velocità Napoli–Roma sta subendo pesanti disagi a causa di un problema tecnico rilevato nei pressi del nodo ferroviario di Napoli. Come riportato da Fanpage, l’inconveniente ha provocato un effetto a catena che coinvolge sia i treni dell’Alta Velocità sia gli Intercity, operati da Trenitalia e Italo, con rallentamenti diffusi lungo l’intera direttrice.

I tempi di percorrenza risultano notevolmente allungati e, in alcuni casi, possono arrivare fino a 180–190 minuti.

Alla stazione di Napoli Centrale la situazione è particolarmente complessa, con aggiornamenti continui su tabelloni e app tra ritardi, soppressioni e modifiche di percorso. Diversi convogli vengono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino, con inevitabili incrementi dei tempi di viaggio. In alcuni casi i ritardi segnalati superano i 120 minuti, interessando numerosi collegamenti lungo l’asse Napoli–Roma e le direttrici collegate.

Treni Alta Velocità Napoli-Roma in tilt per guasto sulla linea: ritardi, cancellazioni e deviazioni

A seguito del guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma, Trenitalia ha comunicato diverse modifiche alla circolazione ferroviaria. Come riportato da Rai News, di seguito l’elenco dei principali treni interessati tra variazioni, cancellazioni e ritardi:

Treni con variazioni di origine, destinazione o percorso:

FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27): termina la corsa a Roma Termini

FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:18): termina la corsa a Roma Termini

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35): origine da Roma Termini

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): instradato via Formia, senza fermata a Napoli Afragola

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48): origine da Roma Termini

FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50): origine da Roma Termini

FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58): origine da Roma Termini

FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): cancellato

Treni Alta Velocità con ritardi superiori a 60 minuti:

FR 9612 Battipaglia (5:05) – Torino Porta Nuova (12:16)

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:24)

FA 8300 Benevento (5:40) – Roma Termini (7:45)

FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Roma Termini (7:00)

FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:04)

FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (13:02)

FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

I viaggiatori sono invitati a consultare il servizio “Cerca Treno” e i canali ufficiali per gli aggiornamenti in tempo reale e a rivolgersi al personale di assistenza in stazione per soluzioni alternative di viaggio. La situazione è ancora instabile e sono previsti ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.