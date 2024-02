Home > Video > Girare da sola per New York è pericoloso? Girare da sola per New York è pericoloso?

“Girare da sola di notte per New York è pericoloso per una donna?”, Martina Maceratesi abita a NY e ha voluto rispondere alla domanda di molte utenti riguardo la sicurezza della metro di notte per tutte le donne. Cosa ne pensate?