Gisele Pelicot a Torino, un memoir che parla di rinascita

Gisele Pelicot, 72 anni, ha raccontato in pubblico la sua storia in occasione della presentazione del libro "Un inno alla vita", scegliendo un processo a porte aperte e lanciando un messaggio di speranza alle donne

La voce di Gisele Pelicot ha riempito la sala della Cavallerizza Reale a Torino, dove il pubblico l’ha accolta in piedi con una lunga standing ovation. L’incontro – organizzato nel calendario di Aspettando il Salone e legato al Salone del Libro – ha messo al centro il racconto personale di una donna che ha scelto di non restare nel silenzio.

Settantadue anni, autrice del memoir Un inno alla vita pubblicato da Rizzoli e tradotto da Bérénice Capatti, Pelicot ha ripercorso una ferita lunga e complessa: gli abusi subiti per anni da parte del marito e di altri 50 complici. La sua scelta di raccontare pubblicamente la vicenda e di chiedere un processo a porte aperte ha segnato l’evento e sollevato discussioni sulla responsabilità e sulla collocazione della vergogna nella vicenda delle vittime.

L’evento e la reazione della platea

Alla conversazione con Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro, la partecipazione si è trasformata in un riconoscimento corale: applausi intensi all’inizio e alla fine, e un invito esplicito alle donne a non dubitare della propria voce. L’appuntamento, che si è svolto mercoledì 18 marzo 2026, è stato l’unico evento pubblico in Italia legato alla presentazione del libro e ha richiamato l’attenzione sul valore sociale della testimonianza.

Un incontro pensato per parlare a tutti

La scelta della Cavallerizza Reale non è stata casuale: lo spazio ha favorito un dialogo aperto e partecipato, in cui sono emerse non solo la cronaca della vicenda ma anche riflessioni sul significato più ampio della parola rinascita. Durante il confronto, è emerso come la narrazione personale possa diventare uno strumento collettivo per cambiare sguardi e atteggiamenti.

Il libro: struttura, tono e intenti

Un inno alla vita non è soltanto la ricostruzione di fatti dolorosi: è anche la storia di tre generazioni di donne – nonna, madre e figlia – che si passano forza e resilienza. Pelicot adotta un tono misurato, privo di rancore ostentato, per ricostruire prima la quotidianità della felicità e poi la frattura che l’ha attraversata. L’opera si pone come un memoir di sopravvivenza e trasformazione, capace di mettere in luce anche le sfumature della speranza.

Traduzione e cura editoriale

La pubblicazione per Rizzoli e la traduzione curata da Bérénice Capatti rendono il testo accessibile a un pubblico ampio, sottolineando la natura sia personale sia universale della testimonianza. Il libro alterna ricordi d’infanzia, momenti familiari e il confronto con il trauma, offrendo una narrazione completa che non nasconde la complessità dei sentimenti.

Perché un processo a porte aperte

Una delle scelte più forti di Pelicot è stata quella di voler che il processo fosse pubblico: non era una decisione presa d’impulso, ma meditata come azione politica e simbolica. L’obiettivo dichiarato era «spostare la vergogna», perché fosse chi ha commesso i crimini a provare disagio, non chi li ha subiti. In questo senso il processo aperto è stato concepito come un atto di giustizia sociale oltre che personale.

Il messaggio alle vittime

Parlando con calma e determinazione, Pelicot ha ricordato il momento più difficile: rivelare la verità ai propri figli. Ha descritto l’istinto iniziale di sparire, poi superato dalla consapevolezza del dovere verso la famiglia. Il suo discorso, privo di odio e carico di indignazione per il tradimento subito, ha puntato sulla possibilità di continuare a amare e a vivere con fiducia.

Impatto sociale e simbolico

L’apparizione pubblica di Pelicot ha avuto un effetto che va oltre la singola vicenda: ha acceso riflessioni sul trattamento delle vittime, sulla responsabilità degli abusanti e sulla necessità di ascoltare chi denuncia. La sua storia è diventata esempio di come una testimonianza possa contribuire a spostare paradigmi culturali e a sostenere altre donne che non hanno avuto la forza di parlare.

Il confronto dell’evento si inserisce nel percorso verso il Salone del Libro, in programma dal 14 al 18 maggio 2026, offrendo al pubblico un momento per confrontarsi con temi di grande attualità. L’invito finale di Pelicot, rivolto a tutte le donne, è stato chiaro: non dubitare mai della propria voce, perché dalla verità può nascere una nuova possibilità di vita.