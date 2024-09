Giulia De Lellis e Tony Effe dimostrano il loro affetto: Belen, considerata la 'rival', reagisce.

Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbero avere una storia d'amore, come suggeriscono alcuni indizi, ma il loro rapporto rimane incerto. Nonostante sia stata ripetutamente sorpresa con Effe e abbia condiviso immagini con lui sui social media, De Lellis non ha confermato né smentito la relazione. Recentemente, l'influencer ha affermato di non sentirsi "troppo sola". Il 'like' di Belen Rodriguez, notoriamente in conflitto con De Lellis, a un post di quest'ultima sulla relazione ha suscitato ulteriori speculazioni. Sembra che il rapporto tra Rodriguez e De Lellis si stia lentamente migliorando, come dimostra la loro presenza allo stesso matrimonio e l'apprezzamento di Rodriguez per il post di De Lellis.

Giulia De Lellis e Tony Effe sembrano essere al centro di una storia d’amore o almeno una flirtazione, stando a svariati indizi palesi ma non definitivi. Nonostante ripetute occasioni in cui sono stati sorpresi dai paparazzi insieme e alcune dolci immagini condivise sui social media, il loro rapporto rimane un mistero. Nel corso di un’intervista recente, l’influencer ostiense ha rivelato che non sente il suo “cuore troppo solo”. Oltre a ciò, il 14 settembre Giulia De Lellis ha condiviso un insieme di foto che la ritraggono in compagnia del rapper, accendendo ulteriori sospetti. Un singolare ‘like’ al suo post da parte di Belen Rodriguez, acerrima nemica di Giulia ha incrementato ancor di più l’interesse.

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, per anni, non hanno avuto una buona relazione. Non c’è stato alcun rapporto tra loro, assecondando reciprocamente questa condizione di estrema freddezza. Molti sostengono che le tensioni tra le due derivino da aspetti professionali, sebbene sia stato persino ventilato un presunto flirt di Rodriguez con Andrea Damante, ex fidanzato di De Lellis, senza però alcuna prova concreta. Le due influencer, comunque, hanno sempre ostentato apertamente il loro distaccamento reciproco.

Recenmte, ci sono stati dei cambiamenti nell’atmosfera apparentemente. ‘Giulietta’ e ‘Belu’ si sono vista, addirittura, al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser qualche settimana fa, con Tony Effe anche presente. Sembra che le relazioni tra le due celebrità di Instagram siano cambiate, migliorando in modo positivo come evidenziato dal ‘like’ che Rodriguez ha dato a De Lellis. Di conseguenza, sembra che le tensioni siano ora un lontano ricordo.