Da settimane il mondo dei social è in fermento per la presunta relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe.

Giulia De Lellis e Tony Effe, amore o semplice amicizia?

Molti segnali sembrano indicare un possibile flirt, ma entrambi gli interessati hanno mantenuto un riserbo assoluto sull’argomento. Tuttavia, le ultime ore hanno portato una nuova svolta alla vicenda, con la diffusione di un video online che ha scatenato ulteriori speculazioni. Nella clip, pubblicata da Biccy, una fan avvicina il rapper per chiedergli apertamente della sua presunta storia con l’influencer. La risposta del 33enne è stata molto chiara: “Tranquille ragazze, è tutto fake“.

Le parole del rapper

La smentita di Tony Effe non ha convinto del tutto, lasciando aperto il dubbio su una possibile relazione tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Le recenti fotografie dei due, insieme dopo il concerto di Geolier hanno alimentato ulteriormente i pettegolezzi. Ancora più significativo è stato il gesto del cantante al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove ha offerto la sua giacca a Giulia De Lellis per scaldarsi, come documentato in un divertente video con il padre dello sposo.

Le indiscrezioni sulla coppia

Non mancano le voci degli invitati al matrimonio, che parlano di una “grande complicità”, nonostante i tentativi di smentita. L’influencer stessa avrebbe manifestato segni di gelosia in pubblico, secondo indiscrezioni riportate da Deianira Marzano. Sebbene entrambi continuino a negare, l’idea di una possibile love story alimenta l’interesse dei rispettivi fan.