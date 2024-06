Giulia De Lellis e Tony Effe, notte insieme: flirt in corso?

Giulia De Lellis è stata paparazzata in compagnia di Tony Effe. Considerando che l’influencer romana è tornata single proprio recentemente, la domanda sorge spontanea: ha un flirt con il rapper?

Giulia De Lellis e Tony Effe: lunga notte insieme

Archiviata la breve e intensa frequentazione con Giano Del Bufalo, Giulia De Lellis potrebbe aver già trovato un altro boy friend da mostrare ai fan. L’influencer romana è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Tony Effe, prima al concerto di Geolier, poi in un noto ristorante di Napoli.

Giulia De Lellis e Tony Effe: flirt in corso?

Giulia De Lellis e Tony Effe, stando a quanto si apprende dalla rivista di Alfonso Signorini, si sono prima scatenati al concerto di Geolier a Napoli, poi si sono rilassati presso il ristorante Cicciotto a Marechiaro. “La sintonia tra i due appare evidente, tra sorrisi complici soprattutto di Giulia“, si legge su Chi. Intorno alle 2 di notte, l’influencer e il rapper hanno lasciato il locale. La domanda sorge spontanea: cosa c’è tra loro?

Giulia e Tony single e felici

Al momento, Giulia e Tony non hanno commentato il gossip che li riguarda. Pertanto, non sappiamo se si stiano frequentando oppure siano semplici amici. Tempo fa, precisamente quando faceva ancora coppia con Andrea Damante, la De Lellis aveva candidamente ammesso di essere follemente attratta dal rapper, per cui se dovesse scoppiare la passione nessuno ne rimarrebbe stupito.