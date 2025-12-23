Giulia De Lellis e Tony Effe spiegano perché evitano di pubblicare foto di Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe spiegano perché evitano di pubblicare foto di P...

Giulia De Lellis e Tony Effe annunciano la loro decisione di non pubblicare foto della loro figlia Priscilla, sottolineando l'importanza della sua privacy e suscitando curiosità riguardo alla sua somiglianza con i genitori.

Giulia De Lellis e Tony Effe, due noti volti del mondo dello spettacolo italiano, sono diventati genitori della piccola Priscilla. Da quel momento, la coppia ha preso una decisione ben precisa: non esporre la loro bambina sui social media. Questa scelta ha suscitato grande curiosità tra i fan, che si chiedono come sia la piccola e a chi somigli.

Recentemente, Giulia ha interagito con i suoi follower su Instagram, rispondendo a domande e chiarendo le motivazioni dietro questa scelta. Durante una vacanza sulla neve con altri neogenitori, ha colto l’occasione per condividere i suoi pensieri riguardo alla privacy della figlia.

La decisione di mantenere la privacy della figlia

Quando i fan chiedono perché Priscilla non appaia mai nei suoi post, Giulia ha risposto: “Le cose belle le proteggo”. Questa frase racchiude il desiderio di proteggere la bambina dagli sguardi indiscreti del web. Giulia ha spiegato di aver imparato a tutelare la sua vita privata e che questa scelta la fa sentire più sicura.

La decisione di non condividere immagini della figlia non è isolata; molti genitori famosi adottano approcci simili per salvaguardare la privacy dei loro bambini. Giulia considera questa scelta come un gesto di amore e responsabilità, e lascia aperta la possibilità che, col passare degli anni, Priscilla possa decidere di apparire sui social.

Curiosità sulla somiglianza della piccola Priscilla

Durante il dialogo con i fan, Giulia ha anche svelato un dettaglio che ha colpito molti: “Vorrei poter dire ‘è una mini me’, ma assomiglia più al papà”. Questo ha alimentato ulteriormente la curiosità su come sia la piccola, specialmente considerando che né Giulia né Tony hanno caratteristiche fisiche che corrispondano a quanto rivelato.

In modo sorprendente, Giulia ha aggiunto: “Abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi”, un’affermazione che ha lasciato i follower a bocca aperta, poiché i due genitori non condividono queste caratteristiche. Questo particolare ha riportato alla mente altri casi noti nel mondo dello spettacolo, come quello di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la cui figlia ha tratti simili.

Il parto e le esperienze di Giulia come madre

Oltre a parlare della privacy di Priscilla, Giulia ha condiviso anche informazioni sul suo percorso di maternità. La De Lellis ha scelto di affrontare un cesareo programmato per dare alla luce la sua bambina, una decisione presa per vari motivi, inclusi aspetti personali e medici.

Nonostante il meraviglioso evento della maternità, Giulia ha sottolineato che non desidera entrare nei dettagli privati del suo parto, ritenendo che siano esperienze molto personali e soggettive. Ha però espresso una certa nostalgia per il periodo della gravidanza, definendola un “miracolo straordinario”, pur non negando che comporti anche delle difficoltà.

Il futuro della piccola Priscilla sui social

Giulia ha lasciato intendere che, mentre la privacy della bambina rimane la priorità attuale, in futuro potrebbe esserci spazio per una presenza di Priscilla sui social. La coppia è consapevole delle pressioni e delle aspettative che il mondo del web porta con sé, ma per ora, la salute e il benessere della loro figlia rimangono al primo posto.

Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a vivere la loro avventura genitoriale con grande entusiasmo, cercando di bilanciare la vita pubblica e quella privata in modo da garantire un ambiente sereno per la loro famiglia.