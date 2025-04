Dopo mesi di rumors, sembra che il rapporto tra Silvio Campara e Giulia Luchi stia finalmente trovando la serenità. L’estate scorsa, le voci su un presunto avvicinamento di Campara a Chiara Ferragni avevano creato non poche tensioni, ma ora la coppia pare aver superato il periodo di crisi, decidendo di voltare pagina.

Chi è Giulia Luchi e il suo rapporto con la Ferragni

Giulia Luchi, nata a Firenze nel 1990, vive a Prato. Persona riservata e molto attenta alla sua privacy, è un perito tessile e, in passato, ha lavorato come modella. Nel 2009 è stata eletta Miss Toscana da Carlo Conti, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2007. Giulia e Silvio Campara hanno due figli, di 2 e 5 anni.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia la scorsa estate, Chiara Ferragni avrebbe conosciuto prima Giulia e poi Silvio, instaurando un’amicizia che si è interrotta quando la donna ha scoperto il flirt tra il marito e la Ferragni.

“L’amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero, Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale. Siamo a Forte dei Marmi e grazie a una cerchia di amici in comune, le due donne si conoscono. Sin da subito Giulia tende una mano a Chiara, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del “Pandoro-gate”.

La Luchi avrebbe supportato l’influencer in un periodo difficile, offrendole sia sostegno emotivo che un entourage per aiutarla a riprendersi. Successivamente, però, sarebbe nata una passione tra Giulia e il marito, Silvio Campara. La vicenda, secondo le indiscrezioni, includerebbe anche una telefonata tesa tra le due donne, in cui Chiara avrebbe confessato l’interesse.

Giulia Luchi perdona Silvio Campara dopo il gossip del flirt con Ferragni

Campara e Luchi sarebbero stati visti insieme a Forte dei Marmi, accompagnati dai due bambini. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata Giulia Luchi a voler favorire questo avvicinamento.

Il settimanale di Alfonso Signorini riporta che Giulia, determinata ma anche razionale, avrebbe dato a Campara l’opportunità di riavvicinarsi alla famiglia, mettendo il benessere dei figli prima del loro rapporto e dell’orgoglio ferito. Le foto dell’estate scorsa, in cui Chiara Ferragni e il manager conversano sotto le tende delle spiagge della Versilia, sembrerebbero appartenere ormai al passato.