Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli: si sono allontanati, ma non è mai mancato il rispetto.

Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli. A distanza di tre anni dall’inizio della loro relazione, durante i quali hanno affrontato diversi alti e bassi, sono ancora insieme ma non possono nascondere le difficoltà.

Con un video affidato a TikTok, Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli. Sono passati tre anni da quando, nel corso del Grande Fratello Vip, si sono follemente innamorati l’uno dell’altra. Sono stati anni intensi, nel corso dei quali più volte sono caduti. Eppure sono sempre stati in grado di rialzarsi. L’influencer italo-persiana ha raccontato:

“Gli alti e bassi succedono a tutti, tutti i giorni. La coppia perfetta ho capito che non esiste, ma si costruisce la propria perfezione e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai, ho passato anni da single finché non ho trovato il vero amore”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la crisi non ha spento l’amore

Giulia ha così confermato la crisi con Pierpaolo:

“Ci siamo allontanati, ma non è mai mancato il rispetto. Noi non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro, perché comunque sia come fai a farlo se c’è stato e se c’è dell’amore e del rispetto”.

La Salemi ha spiegato che lei e Pretelli si sono allontanati più volte, ma non si sono mai mancati di rispetto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli oggi: stanno ancora insieme?

Oggi sono ancora una coppia, non a caso Pierpaolo è accanto a lei mentre gira il video. “Non date la soddisfazione agli altri di farvi vedere afflitti. La mia verità la so solo io“, ha sottolineato Giulia. In conclusione, la Salemi ha ammesso che, nonostante la crisi, lei e Pretelli hanno festeggiato il terzo anniversario: