Giulia Salemi: "Anche se sembro felice resto una ragazza tormentata"

In vista del suo 30esimo compleanno (il 1° aprile) Giulia Salemi ha confessato cosa vorrebbe ancora cambiare di sé e quali sarebbero i suoi progetti per il futuro.

Giulia Salemi: il compleanno

Giulia Salemi è ormai una delle influencer più famose d’Italia e si è ritagliata un posto di spicco anche al GF Vip, dove si vocifera che possa essere l’opinionista della prossima edizione. Nonostante le tante conferme dal punto di vista professionale l’influencer ha confessato di essere ancora molto insicura e ha ammesso: “Affronterò i 30 anni con maturità, anche se resto sempre la bambina di Piacenza che ancora soffre per non aver potuto festeggiare il compleanno dei 18 come lo hanno fatto invece le sue amiche”, racconta a Chi. “I miei genitori non mi hanno mai potuto regalare una festa wow. Anche negli anni successivi alle feste sorridevo tutta la sera e poi mi chiudevo in camera a piangere (…) Tutti mi dicono ‘Come fai a non essere felice?’. Io ci provo, ma dentro di me c’è ancora una bambina insicura, che ha paura di non essere accettata”.

Dal punto di vista della vita privata, Giulia Salemi non ha fatto segreto di aver vissuto in questi mesi una crisi con il fidanzato Pierpaolo, ma fortunatamente i due avrebbero risolto i loro problemi. L’influencer ha svelato che, tra i suoi progetti per il futuro, vi sarebbe proprio quello di costruire una famiglia accanto al suo fidanzato.