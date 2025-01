Giulia Stabile e le polemiche del daytime di Amici 24

Il daytime di Amici 24: un inizio controverso

Il daytime di Amici 24 di mercoledì 29 gennaio ha catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le esibizioni dei talenti, ma anche per le polemiche che hanno coinvolto la conduttrice Giulia Stabile. Presentato dalla giovane ballerina, il programma ha visto una gara speciale che ha messo alla prova tre ballerini in un’improvvisazione. I protagonisti, Dandy, Giorgia e Chiara, si sono esibiti insieme ai professionisti Isobel Kinnear e Sebastian Melo Taveira, ma è stata la conduzione di Giulia a sollevare un vespaio di critiche sui social.

Le critiche al suo stile di conduzione

Giulia Stabile, già nota per il suo ruolo di co-conduttrice a Tu Si Que Vales, ha ricevuto numerose critiche per il suo stile di conduzione, che continua a dividere il pubblico. Molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto riguardo alla sua risata spontanea, che sembra accompagnare ogni sua frase. “Non è possibile che Giulia non sappia dire due parole consecutive senza ridere”, ha commentato un utente su Twitter, evidenziando come questo aspetto possa risultare fastidioso per alcuni. La domanda che molti si pongono è: perché continuare a darle ruoli da presentatrice invece di lasciarla esprimere il suo talento nel ballo?

Un’uscita infelice e le speculazioni sui social

Durante la presentazione della prova, Giulia ha fatto un’uscita che non è passata inosservata. Quando ha comunicato a Chiara che avrebbe dovuto interpretare la “fine di un amore”, la ballerina ha mostrato segni di scoraggiamento. La risposta di Giulia, “A te è toccata la fine di un amore. Eh lo so, però io ti faccio compagnia”, ha scatenato immediatamente speculazioni sui social. Molti hanno interpretato questa battuta come un riferimento alla sua relazione con Sangiovanni, terminata circa un anno e mezzo fa. La frase ha colto di sorpresa anche il pubblico in studio, con una ragazza che ha reagito visibilmente stupita, rendendo il momento virale.

Le sfide musicali di Luk3 e le dinamiche di gruppo

Oltre alle polemiche riguardanti Giulia, il daytime ha visto anche Luk3 affrontare una nuova sfida musicale. Anna Pettinelli ha assegnato al giovane cantante il compito di preparare “Love on the brain” di Rihanna, un brano considerato fuori dalle sue corde. Luk3 ha reagito con frustrazione, lamentando un apparente accanimento nei suoi confronti da parte della professoressa. Ha anche fatto riferimento a un altro allievo, Trigno, suggerendo che sarebbe stato più appropriato assegnare il pezzo a lui, data la loro simile estensione vocale. Trigno ha risposto con ironia, promettendo di eseguire il brano “sei tonalità sotto”, evidenziando le dinamiche di competizione e amicizia all’interno del programma.