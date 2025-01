Il processo ai quattro agenti egiziani

Il 21 gennaio segna un momento cruciale nella lunga battaglia per la giustizia legata alla scomparsa di Giulio Regeni. Il padre, Claudio Regeni, ha annunciato l’avvio del processo a carico di quattro agenti della National Security egiziana, un passo che rappresenta una speranza concreta per la famiglia e per tutti coloro che hanno seguito con attenzione questa triste vicenda. “La verità la intravediamo e la sentiamo sempre più vicina”, ha dichiarato Claudio, sottolineando come le testimonianze raccolte negli anni confermino le sue sospettate. La lotta per la giustizia non è solo una questione personale, ma un impegno collettivo per i diritti umani e la democrazia.

Le difficoltà con le istituzioni

Nonostante i progressi, la famiglia Regeni ha affrontato numerose difficoltà nel corso degli anni. “Con le istituzioni abbiamo avuto qualche difficoltà in passato”, ha ricordato Claudio, evidenziando come la ricerca della verità sia stata ostacolata da una serie di complicazioni burocratiche e politiche. La madre, Paola Deffendi, ha aggiunto che la giustizia è un valore fondamentale da difendere, soprattutto in un contesto globale in cui i diritti possono essere facilmente minacciati. “Viviamo in un Paese democratico, ma dobbiamo lottare per mantenere i nostri diritti anche per il futuro”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla fragilità delle conquiste democratiche.

Progetti futuri e la memoria di Giulio

Durante un evento commemorativo a Fiumicello, la famiglia ha anche parlato di progetti futuri, tra cui un documentario su Giulio a cura di professionisti del settore. “Solo loro sono autorizzati a fare un documentario su Giulio”, ha spiegato Paola, esprimendo fiducia nella qualità del lavoro che verrà realizzato. Inoltre, la famiglia sta preparando un libro che racconterà il processo e le esperienze vissute in questi anni. “Chi ha intenzione, si rilassi”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di documentare la verità e la lotta per la giustizia.

Un incontro significativo con l’ambasciatore egiziano

Un episodio significativo è stato l’incontro tra Paola Deffendi e l’ambasciatore egiziano in Italia, avvenuto in aereo. Durante questa conversazione, Paola ha sottolineato la mancanza di risposte da parte della legale della famiglia, evidenziando l’ipocrisia di alcune istituzioni. “Gli ho chiesto se fosse andato in Porto a Trieste”, ha raccontato, mostrando come la lotta per la verità sia anche una questione di dialogo e confronto. La determinazione della famiglia Regeni è un esempio di resilienza e speranza, un faro per tutti coloro che credono nella giustizia e nei diritti umani.