Le parole di Conte a Triggiano

Durante un incontro elettorale a Triggiano, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso forti critiche nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo Conte, la vera questione non è tanto la figura di Netanyahu, quanto la sua condotta, che definisce “criminale”. Il leader politico ha sottolineato come la sicurezza garantita da un esercito tecnologicamente avanzato non possa giustificare le azioni che espongono gli ebrei nel mondo a un crescente clima di odio.

Condanna degli atti di violenza

Conte ha chiarito di non aver mai parlato contro Israele, ma di aver sempre condannato le azioni del governo Netanyahu. In seguito all’omicidio di due membri dello staff dell’ambasciata israeliana a Washington, il politico ha espresso il suo sgomento e ha descritto l’evento come un “orribile attentato”. Ha ribadito l’importanza di prevenire atti di violenza e ha sottolineato che le vittime erano persone innocenti, brutalmente assassinate.

Richiesta di sanzioni e embargo

Il leader del M5S ha proposto misure drastiche contro il governo israeliano, suggerendo un embargo totale e sanzioni finanziarie, economiche e diplomatiche. Ha evidenziato come l’Italia, purtroppo, non abbia preso posizione forte in sede ONU, astenendosi in più occasioni dalla censura delle azioni israeliane. Conte ha messo in evidenza la gravità della situazione, parlando di un “genocidio in atto” e della necessità di fermare la condotta del governo di Netanyahu con tutti i mezzi a disposizione.