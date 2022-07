Problema di salute per Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in ospedale per una intossicazione alimentare.

Giuseppe Conte ha dovuto affrontare un piccolo problema di salute. Il leader del Movimento 5 Stelle domenica 17 luglio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un’intossicazione alimentare, ma è stato dimesso nella giornata di lunedì 18 luglio.

Giuseppe Conte ricoverato in ospedale per intossicazione alimentare: come sta ora

Giuseppe Conte, nella giornata di domenica 17 luglio, è stato colpito da un piccolo problema di salute. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in ospedale, a causa di un’intossicazione alimentare. Per precauzione ha trascorso la notte al Policlinico Gemelli, ma lunedì 18 luglio, durante la mattinata, è tornato a casa, da dove si è collegato via Zoom, alle ore 14, con l’assemblea congiunta dei parlamentari del M5s. “Il presidente sta bene” hanno riferito fonti vicine all’ex presidente del Consiglio, al Foglio.

Intanto, la vicenda politica che coinvolge i grillini sta andando avanti. Nella giornata di oggi, 19 luglio, potrebbe tenersi l’ennesimo Consiglio nazionale per decidere come procedere e domani, 20 luglio, potrebbe finalmente arrivare il giorno della verità.