Giustizia: Marattin, 'Pld ha votato a favore della riforma'

Roma, 18 set (Adnkronos) – "Come abbiamo sempre sostenuto, il Partito Liberaldemocratico ha votato a favore della separazione delle carriere dei magistrati". Lo scrive sui social Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico.

"La separazione delle carriere era una conseguenza naturale del passaggio, avvenuto nel 1988, da modello inquisitorio, con il giudice con forti poteri di iniziativa e raccolta prove, a modello accusatorio, con il giudice terzo tra accusa e difesa.

Tant'è vero che la separazione delle carriere era pienamente inclusa dal progetto di riforma costituzionale elaborato negli Anni 90 (e poi naufragato) dalla Commissione Bicamerale presieduta da Massimo D'Alema", prosegue.

"Per non parlare del fatto che la separazione delle carriere era ben vista anche da Giovanni Falcone, esattamente per questo motivo -sottolinea Marattin-. La separazione delle carriere esiste in tanti paesi occidentali, e non ha mai creato nessuno dei problemi che viene paventato in Italia. Avanti con gli ultimi passi di questa importante riforma: perché la giustizia è un bene pubblico, e il suo corretto funzionamento – a garanzia dei diritti della persona e della certezza della pena – è un cardine delle società liberal-democratiche".