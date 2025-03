Un padre distrutto dalla perdita

La vita di Oleksander Malayko è cambiata per sempre il giorno in cui ha ricevuto la notizia più devastante: sua figlia Yana era stata uccisa. Le parole che ha pronunciato in aula, “Da quando hanno ammazzato mia figlia sono morto io”, risuonano come un eco di dolore e impotenza. La sentenza di vent’anni di reclusione per Dumitru Stratan, l’ex fidanzato accusato dell’omicidio, non può restituire la vita alla giovane, ma rappresenta un passo importante nel lungo cammino verso la giustizia.

Un omicidio che ha scosso la comunità

Il caso di Yana ha suscitato un’ondata di indignazione e tristezza nella comunità di Castiglione delle Stiviere, dove la giovane viveva. La brutalità dell’omicidio, seguito dal tentativo di nascondere il corpo in una valigia, ha lasciato tutti senza parole. La notizia ha fatto il giro dei media, portando alla luce non solo la tragedia personale di una famiglia, ma anche le problematiche più ampie legate alla violenza di genere e alla sicurezza delle donne. La reazione della comunità è stata immediata, con manifestazioni e appelli per una maggiore protezione delle vittime di violenza.

La battaglia legale continua

Nonostante la sentenza, Oleksander Malayko non si arrende. “Andremo in secondo grado e combatteremo per mia figlia”, ha dichiarato con determinazione. La sua lotta non è solo per ottenere giustizia per Yana, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che spesso viene ignorato. La violenza contro le donne è un problema serio e diffuso, e storie come quella di Yana devono servire da monito per tutti. Malayko spera che la sua battaglia possa contribuire a un cambiamento culturale, affinché altre famiglie non debbano affrontare lo stesso dolore.