Global Cities. La diplomazia della sostenibilità – In diretta sul sito di Adnkronos

(Adnkronos) – Evento internazionale su sostenibilità e global cities organizzato dal Centro Studi Americani in partnership con ANCI.

Domani, martedì 22 giugno alle 18:00, Penny Abeywardena, Commissario per gli affari internazionali dell’amministrazione De Blasio, Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma e Vice Presidente ANCI, Sheila Foster, Professoressa a Georgetown e già a capo del Global Parliament of Mayors ed Ermete Realacci, Presidente di Symbola, si confronteranno sulla capacità di leadership delle global cities nel contesto internazionale.

Il dibattito, moderato da Giovanni Antonelli, Coordinatore scientifico del Green Bridge del CSA e Max Weber Fellow EUI, affronterà il tema della diplomazia delle città che si sta progressivamente affermando come ulteriore livello di interlocuzione fra nuovi attori globali, molto attivi nell’interpretare le esigenze economiche e sociali delle rispettive comunità di riferimento, nel tentativo di raggiungere i gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile in relazione alla riduzione delle emissioni, alla diffusione delle energie rinnovabili e ai programmi di giustizia sociale e lotta alle disuguaglianze.

L’incontro favorirà il dialogo tra le amministrazioni italiane e quelle statunitensi, approfondendo le sfide e le opportunità della city diplomacy in ambito politico, industriale e sociale.

Guarda la diretta sul sito di Adnkronos