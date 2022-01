Globe Soccer: Italia miglior squadra, Mancini tra i tecnici

Dubai, 27 dic. (askanews) – Trionfa il calcio italiano a Globe Soccer. La Nazionale italiana è la squadra dell’anno e Roberto Mancini il ct del 2021 che sale sul palco per ultimo. Ma tra i premi anche quello a Gigio Donnarumma, il miglior portiere dell’anno. Riconoscimenti alla Lega di Serie A per le innovazioni tecnologiche ed è Luigi De Siervo a ritirare il trofeo. A Leonardo Bonucci, accompagnato da un video dei piccoli tifosi bianconeri che lo acclamano, come miglior difensore.

Il miglior agente è Federico Pastorello.

Vincitore del trofeo come miglior giocatore dell’anno nelle passate edizioni, stavolta Cristiano Ronaldo si aggiudica il premio come miglior giocatore di tutti tempi. Mbappè vince il premio come miglior giocatore dell’anno.

Il red carpet della parata di stelle del calcio.