Gochi: Schlein, 'governo insiste su sale slot vicino a scuole, vuol guadagnare sui fragili'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “L’incasso val bene una schiavitù: ha dell’incredibile l’ostinazione del governo sul tema del gioco d’azzardo. Pur di non rinunciare a una parte degli incassi sta procedendo come un caterpillar e le proposte di 'riordino' del comparto dei giochi e delle scommesse rischiano di moltiplicare l’offerta di giochi e aumentare i danni alle categorie sociali più fragili quando invece il tema da anni è quello di una progressiva riduzione degli stessi e una maggiore tutela delle persone. Ora intervengono sui punti fissi, dopo aver cambiato le regole sul gioco online per incassare anzitempo i canoni dai concessionari". Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Ad uscire ridimensionato dalla proposta di riforma sarebbe soprattutto il distanziometro, in vigore in tutte le leggi regionali e nei regolamenti comunali, che resta un deterrente fondamentale. La proposta del governo prevede invece di ridurlo sensibilmente o addirittura toglierlo pressoché ovunque, per cui si potranno aprire sale gioco vicino a oratori, centri sociali, strutture dedicate all’istruzione, università, centri di aggregazione giovanili, impianti sportivi, centri anziani.

Altro aspetto grave è la cancellazione dell’Osservatorio nazionale e dei fondi per il contrasto alla ludopatia, ignorandone i pesanti costi sociali e di salute, poiché parliamo di oltre un milione di italiani affetti da dipendenza da gioco d'azzardo, annacquando così il tema dentro un calderone indistinto e buttando a mare otto anni di esperienze tra ministeri, enti locali e terzo settore impegnati sul territorio. Appelli al governo sono arrivati da ogni parte, non ultimo il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi: 'Non è un gioco ma una schiavitù', ha detto. Ma il governo non sente ragioni e non vuole ripercussioni sulle entrate erariali, raggiungendo il paradosso per cui i grandi evasori continueranno ad avere sonni tranquilli ma guai a chi toccherà i ricavi sull’azzardo”.