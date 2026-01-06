Golden Globe 2026: Candidati e Previsioni per i Premi Cinematografici da Non Perdere

Con l’arrivo della stagione dei premi cinematografici, l’entusiasmo cresce in vista della cerimonia dei Golden Globe, che si terrà l’11 gennaio al Beverly Hilton di Los Angeles. Questo evento annuale celebra le migliori opere del cinema e della televisione, e quest’anno, il film ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson si presenta come il favorito assoluto.

Favoriti per il premio migliore

Il film, che ha già ottenuto riconoscimenti ai Critics’ Choice Award, si è affermato con ben nove nomination ai Golden Globe. Tra queste, spiccano le categorie di Miglior film (musical o commedia), Miglior regista e le nomination per i protagonisti Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti, entrambi in lizza per le rispettive categorie di attori principali.

Le candidature

Le nomination di ‘Una battaglia dopo l’altra’ includono anche Teyana Taylor e Benicio del Toro per i ruoli di attori non protagonisti, nonché il riconoscimento per la Miglior sceneggiatura e la Miglior colonna sonora originale. Questo film si distingue per la sua narrazione coinvolgente e la regia impeccabile di Anderson, rendendolo un forte contendente per il premio finale.

La concorrenza

Nonostante il predominio di ‘Una battaglia dopo l’altra’, la competizione si fa agguerrita con film come ‘Sentimental Value’, ‘Frankenstein’ e ‘I peccatori’ che si contendono i titoli di Miglior film drammatico e Miglior regia. Paul Thomas Anderson dovrà affrontare altri registi di spicco come Ryan Coogler e Guillermo del Toro, entrambi noti per le loro opere innovative.

Le categorie da tenere d’occhio

Le categorie di Miglior attore e Miglior attrice vedranno protagonisti come Timothée Chalamet e Rose Byrne, mentre nella categoria Miglior film straniero spiccano titoli come ‘L’agente segreto’ e ‘Un semplice incidente’, entrambi acclamati dalla critica. L’assegnazione dei premi sarà influenzata dalle recenti vittorie e dal consenso del pubblico.

Il mondo delle serie TV

Oltre ai film, i Golden Globe celebrano anche le serie televisive. Tra i titoli più attesi c’è ‘The Pitt’, che ha ottenuto tre riconoscimenti ai Critics’ Choice, posizionandosi come un serio contenditore nelle categorie drammatiche. La sua nomination come Miglior serie drammatica la mette in corsa contro altre serie popolari come ‘The White Lotus’ e ‘Severance’.

Le miniserie e le performance degli attori

La categoria delle miniserie potrebbe riservare sorprese, con ‘Adolescence’ che si distingue per le sue quattro vittorie ai Critics’ Choice. Gli attori come Stephen Graham e Erin Doherty potrebbero ottenere riconoscimenti per le loro performance straordinarie. La tensione è palpabile mentre ci si prepara a scoprire chi avrà la meglio nelle varie categorie.

I Golden Globe si preannunciano come un evento ricco di emozioni e sorprese. I riflettori saranno puntati su ‘Una battaglia dopo l’altra’, ma la competizione è serrata e nessun premio è garantito. Gli appassionati di cinema e TV attendono di scoprire i vincitori di questa edizione, che promette di essere memorabile.