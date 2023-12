Governo: Fratoianni, 'no inchiesta Trenitalia su treno Lollobrigida, di che hanno paura?'

Governo: Fratoianni, 'no inchiesta Trenitalia su treno Lollobrigida, di ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Sarebbe davvero curioso sapere perché forse non ci sarà un’inchiesta interna a Trenitalia sul pasticciaccio brutto della stazione di Ciampino. Di cosa hanno paura i vertici di Trenitalia?". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Hanno paura dalle parti dei vertici di Trenitalia che si venga a sapere – prosegue il leader di SI – che non sono state rispettate le procedure ? Che si venga a sapere che forse qualcuno – conclude Fratoianni – si è dimostrato fin troppo zelante, per non aggiungere altro, con qualche ministro insofferente a ritardi e disfunzioni della rete ferroviaria del nostro Paese?".