Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “In realtà passo la giornata a non fare niente, lo faccio solo per farvi fare le dieci…”. Scherza con i cronisti Giorgia Meloni lasciando gli uffici della Camera, dopo una lunghissima giornata di lavoro. Si presta a un selfie con una simpatizzante, poi prima di infilarsi in auto torna a scherzare con cameraman e fotografi in attesa: “cercherò di uscire prima per mandarvi a casa”.