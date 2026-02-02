Grammy Awards 2026, la clamorosa gaffe di Cher sul palco diventa virale

La serata dei Grammy Awards 2026 ha riservato uno dei momenti più commentati, quando un’imprevista gaffe di Cher ha trasformato la diretta in un episodio indimenticabile.

Il ritorno di Cher: 60 anni di carriera e un messaggio ai giovani

Durante i Grammy Awards del 2026, Cher, 79 anni, è tornata sul palco dopo 18 anni per presentare uno dei premi più attesi della serata.

La leggenda della musica pop ha aperto il suo intervento con un discorso emozionante sui suoi sessant’anni di carriera, esortando i giovani a inseguire i propri sogni.

Tuttavia, al termine del discorso, l’artista ha lasciato il palco senza annunciare né le nomination né il vincitore, scatenando una divertita reazione del pubblico. “Trevor Noah mi ha fatto girare di nuovo verso il pubblico, e tutti hanno riso”, ha raccontato ironicamente la star, riprendendo il filo dell’evento tra imbarazzo e comicità. Al suo ritorno, Cher ha letto le candidature, ma ha commesso un piccolo colpo di scena: ha annunciato Luther Vandross, scomparso nel 2005, scatenando un mix di sorpresa e risate tra gli spettatori.

L’errore di Cher, tuttavia, nascondeva una spiegazione: il premio per la canzone “Luther” di Kendrick Lamar e SZA campiona il celebre brano di Vandross del 1982 If This World Were Mine, e il riferimento alla leggenda soul ha confuso l’artista nel momento dell’annuncio.

Sounwave, produttore del brano, ha sottolineato: “Rendere omaggio a Luther Vandross era essenziale per il progetto”. Kendrick Lamar e SZA hanno accolto l’episodio con un sorriso, ribadendo l’importanza dell’eredità musicale della star soul.