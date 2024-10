A seguito dell’ultima puntata del Grande Fratello il clima all’interno della casa si è fatto incandescente. A creare particolari tensioni le nomination alle quali era seguito poi un acceso scontro tra i due gieffini Lorenzo Spolverato e Iago Garcia: “Tu ti scaldi e non è educazione. Qui siamo in una convivenza e posso intervenire”, è ciò che ha dichiarato quest’ultimo durante una discussione avvenuta tra Spolverato e Javier Martinez. Ed è in questo clima che Spolverato ha manifestato l’intenzione di voler uscire dalla casa.

Grande Fratello, perché Lorenzo Spolverato vuole abbandonare la casa

Lo scontro tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato ha portato nella casa un clima alquanto difficile da vivere. Da qui quest’ultimo ha affermato di essere arrivato ormai al culmine e di non voler più proseguire all’interno della casa oltre che di non sopportare la presenza di metà dei concorrenti della casa: “Me ne voglio andare. Voglio fare altre esperienze”.

Anche Jessica Morlacchi non ce la fa più: “Che noia…”

Anche un’altra gieffina è arrivata vicina al punto di rottura. Si tratta di Jessica Morlacchi che, nel corso di una discussione con Luca Calvani, ha rivelato di sentirsi annoiata. La cantante ha spiegato infatti che ciò che rende la situazione noiosa è il dover ascoltare le discussioni degli altri concorrenti del reality: “Stare tutto il tempo a sentire i cavoli degli altri, di cui non mi interessa assolutamente nulla”. Come andrà a finire dunque? I due concorrenti termineranno la loro avventura nel reality?