Ottimo debutto per la prima puntata del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini e il suo staff sono riusciti a battere la fiction Brennero, in onda su Rai1. Gli ascolti stupiscono, ma sono comunque in linea con le precedenti edizioni del GF.

Grande Fratello, gli ascolti della prima puntata sorprendono

Lunedì 16 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2024. Anche se è ancora presto per parlare, gli ascolti premiano il lavoro fatto da Alfonso Signorini e dal suo staff. Il reality più spiato d’Italia, infatti, ha registrato più share rispetto alla fiction Brennero, andata in onda su Rai1.

Grande Fratello Vs Rai1: i dati a confronto

La prima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 16 settembre 2024, ha tenuto incollati allo schermo 2.510.000 telespettatori, pari al 21,28% di share. La fiction Brennero, in scena contemporaneamente su Rai1, ha interessato 2.814.000 persone, con il 17,22% di share.

Grande Fratello: gli ascolti delle prime puntate degli anni scorsi

Gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello sono in linea con quelli fatti negli anni scorsi, sempre nella diretta del debutto. Le edizioni condotte da Alfonso Signorini hanno registrato: