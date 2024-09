Lunedì 16 settembre ha debuttato su Canale 5 il Grande Fratello 2024. A distanza di qualche ora dall’accensioni delle luci della casa più spiata d’Italia, è scattata la prima censura. I concorrenti, in veranda, stavano parlando di qualcosa di molto intimo.

Grande Fratello 2024, scatta la prima censura

Il Grande Fratello 2024 ha aperto i battenti. Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dall’esperta social Rebecca Staffelli, ha accolto nella nuova casa i primi concorrenti. Appena la diretta si è spenta, i gieffini si sono messi a proprio agio ed è scattata la prima censura.

Grande Fratello: perché è scattata la censura?

Protagonisti della prima censura del Grande Fratello 2024 sono Luca Giglioli, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Sheila Gatta. I concorrenti stavano chiacchierando in veranda e alcuni di loro si sono detti preoccupati per l’eventuale presenza di telecamere in bagno. Luca ha esclamato: “Quello che mi preoccupa è l’intimità, a partire dalla rasatura fino a lavarsi i denti“. Jessica ha subito chiesto: “La rasatura de che?“. Giglioli, senza giri di parole, ha ammesso:

“Parti intime. Io da quando ho sedici anni, ogni due giorni mi piace pulito. Come faccio? Lo so che non mi serve qua…”.

Grande Fratello 2024: concorrenti richiamati all’ordine

Davanti alla confessione di Luca, la regia del Grande Fratello 2024 ha fatto scattare la prima censura della stagione. Probabilmente, i concorrenti sono stati immediatamente richiamati all’ordine. Come farà Giglioli per mantenere pulite le sue parti intime? E’ questa, adesso, la domanda più gettonata tra i fan del reality più spiato d’Italia.