L’edizione 2024 del Grande Fratello è pronta per il debutto. Alfonso Signorini ha mostrato le prime immagini della nuova casa, pronta ad accogliere una schiera di Vip e Nip.

Grande Fratello: nuova casa per l’edizione 2024

Lunedì 16 settembre 2024 debutta su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, mentre come opinioniste ci saranno due donne, una riconferma e una new entry, ossia: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Le novità, però, non sono finite qui. Il reality più spiato d’Italia andrà in scena da una casa nuova di zecca.

La presentazione di Alfonso Signorini

A mostrare in anteprima la nuova casa del Grande Fratello è stato Alfonso Signorini, prima in diretta a Pomeriggio 5 e poi sui social ufficiali del reality. Il conduttore ha dichiarato:

“Queste sono le primissime immagini della nuova casa che come vedete è ancora in costruzione, ma ci siamo quasi. Io ho il caschetto obbligatorio a norma di legge. Intanto godetevi questo. Però come potete vedere è tutto nuovissimo, una cosa enorme, grandissima, una roba che nemmeno Rockefeller ce l’aveva. Noi siamo pronti o quasi”.

Grande Fratello: la nuova casa è enorme

La nuova casa del Grande Fratello è enorme. A differenza degli anni passati, stando a quanto si coglie dalle prime immagini, il giardino sarà molto, molto più ampio. Per scoprire altri dettagli non possiamo fare altro che continuare a seguire i social del reality più spiato d’Italia.