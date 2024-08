Grande Fratello, Greta Rossetti: “Sono stufa, sono un’ossessione per tante persone”

Greta Rossetti, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sui social network.

L’ex gieffina Greta Rossetti ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi fan, invitando a non associare il suo nome a situazioni e persone che non fanno più parte della sua vita. Greta Rossetti è stata una delle concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua storia con Mirko Brunetti è un lontano ricordo, ma molte persone continuano ad accostarla a lui e a Perla Vatiero.

“Sono altamente stufa, fortunatamente la mia vita è un’altra e i miei obiettivi pure. Purtroppo per tante persone che non hanno nulla da fare o meglio una vita molto triste non è così. Ho capito di essere un’ossessione per tante persone e ho anche capito che mio malgrado ho provato a togliermi con tutte le mie forze da una situazione, quelle stesse persone (fan) mi vogliono più dentro di quanto pensano. Un consiglio…rispettate le persone che seguite non buttando benzina inutile e soprattutto rispettate me. Vi prego di smettere di far girare fake news” ha dichiarato l’ex tentatrice.

Grande Fratello, Greta Rossetti: “Bisogna migliorarsi tutti i giorni”

“Io sono una persona dolce di natura e non mi snaturo perché davanti ho una persona del cavolo. State tranquilli che quello/a mi guarderà sempre con gli occhi dell’invidia perché vorrebbe esserlo anche lui/lei ma non ne è capace” ha dichiarato Greta, sottolineando che bisogna migliorarsi ogni giorno e che alla se stessa dello scorso anno direbbe di stare tranquilla, di evitare di mettersi in certe situazioni e pensare molto di più a se stessa.