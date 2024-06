La storia d’amore, fra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, iniziata nella casa del Grande Fratello, sarebbe finita e la causa sarebbero stati dei presunti tradimenti di lei che lui avrebbe sgamato. Dopo la notizia sul web è scoppiata una bomba, tutti alla ricerca del nome del presunto amante: ecco con chi gli avrebbe fatto le corna.

Il nome del presunto amante

Sergio pubblica un post social dove accusa Greta di averlo tradito e ha parlato di “mancanza di rispetto”, salvo poi ritrattare in un successivo post.

Durante le prime ore il nome diffuso sul web era quello di Eugenio Colombo, ex della stessa Rossetti, ma a smarcarsi dalle accuse è stato proprio il dj ed ex tronista di Uomini e Donne:

“Io non c’entro proprio nulla con la situazione di Greta e Sergio, non so di cosa stanno parlando”.

Dopo questo nome, nelle ultime ore, ne è apparso un nuovo: alcuni utenti hanno coinvolto nella vicenda Pierluigi Cappelluzzo, ex fidanzato storico di Greta.

Gli indizi sui social

Alcune ore fa, infatti, proprio la Rossetti ha pubblicato una storia del suo cane, ma grazie a un’applicazione, alcuni fan, hanno scoperto che il video pubblicato risale a mesi fa. A tal proposito, hanno ipotizzato che l’influencer stesse fingendo di essere con la famiglia quando, in realtà, non era così.

Inoltre, nella stessa giornata di ieri, Greta ha anche postato una storia taggando la pagina di un negozio di scarpe. Poco dopo, il suo ex Pierluigi ha iniziato a seguire quello stesso profilo social.

Questi indizi hanno scatenato la curiosità e il dubbio nei Sergetti, fan della coppia degli ex gieffini. A maggior ragione dopo che la stessa Rossetti, nella casa del GF, aveva detto di essere ancora innamorata del suo ex.

Queste indiscrezioni non hanno ancora trovato conferma, nessun commento da parte dei diretti interessati al momento, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.