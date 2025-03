Manca pochissimo alla fine del GF, ma ecco che in questi giorni ci sono dei lavori in corso all'interno della casa. Come mai? Cosa c'entra la Blasi?

Grande Fratello, è tempo della finale

Ci siamo il prossimo 31 di marzo andrà in onda la puntata finale del Grande Fratello. Chi sarà il vincitore? C’è davvero tanta attesa per sapere chi vincerà questa edizione, che è stata davvero ricca di tensioni e di colpi di scena. La settimana seguente la finale andrà inoltre in onda una puntata speciale, per rivedere insieme tutti i momenti più belli di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo di che via libera la nuovo programma di Ilary Blasi, “The Couple”. In questi giorni ci sono del lavori in corso nella casa, c’entra forse proprio la Blasi?

Grande Fratello, lavori in corso nella casa: perché c’entra Ilary Blasi

“The Couple“, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, doveva partire subito dopo la finale del Grande Fratello, invece, per ritardi nella preparazione, l’inizio slitterà di una settimana. In questi giorni sono in corso del lavori all’interno della casa più spiata d’Italia, come riportato da Davide Maggio il tugurio è già stato smantellato. Ma, come mai? Ebbene sì, il nuovo programma di Ilary Blasi condividerà con il Gf la location, ovvero il complesso dei Lumina Studios.