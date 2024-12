Grande Fratello, Pamela Petrarolo abbandona: "Nella vita ci sono delle priorità"

Ha preso la non facile decisione di interrompere, nel corso dell’ultima puntata dell’anno, la sua esperienza al Grande Fratello varcando la famosa porta rossa ed uscendo dalla casa più spiata d’Italia. É Pamela Petrarolo che dopo aver ricevuto alcune preoccupanti notizie dalla sua famiglia ha deciso di lasciare il reality e far rientro nella sua abitazione. “Nella vita – ha spiegato ci sono delle priorità e questa lo è”.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo abbandona il reality

Lo storico volto di Non è La Rai, nella casa del GF da tre mesi, ha comunicato la decisione durante la puntata andata in onda il 30 dicembre, spiegando anche quali fossero le ragioni legate ad essa. A dare per primo l’annuncio è stato però il conduttore Alfonso Signorini con le seguenti parole: “Noi, famiglia del Grande Fratello, ti abbracciamo, ti siamo vicini in questo momento. Io, personalmente, ti volevo ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del Grande Fratello. Sei stata veramente esemplare. Con il tuo entusiasmo, il tuo coinvolgimento, l’essere disponibile alla critica e al sorriso, sei stata davvero un’ottima concorrente”.

Gf, le parole di Pamela Petrarolo

Poco dopo è intervenuta Pamela Petrarolo rispondendo a Signorini: “Grazie Alfonso per questo meraviglioso viaggio, per questa grande opportunità che mi hai dato assieme a tutta la famiglia del Grande Fratello. Devo abbondare purtroppo la casa. Sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore. Ho dovuto superare sperando che qualcosa potesse cambiare. Devo tornare dalle mie figlie, le mie figlie hanno bisogno di me. In assoluto vengono prima di tutto. Davanti ad un dolore grande, devo correre a casa, andare da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte, combattere con loro questa cosa che, spero, finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e questa lo è”.

A quel punto Signorini è nuovamente intervenuto, replicando così alle parole dell’ex volto di Non è la Rai (ad oggi solo Ilaria Galassi resta in gara): “Siamo sicuri che saprai dare alle tue figlie l’amore di cui, adesso, hanno bisogno. Sappiamo quanto il programma è, lo è stato e lo sarà importante per te. Quella porta, per te, sarà sempre aperta. Puoi sempre tornarci. Adesso c’è qualcosa di più importante.”