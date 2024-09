Momento di ansia nella casa del Grande Fratello. Pamela Petrarolo si è sentita male durante la diretta.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha un malore in diretta

Pamela Petrarolo ha accusato un malore al Grande Fratello, in diretta. Si è sentita male dopo pranzo, quando Shaila Gatta l’ha fatta sdraiare per praticarle un massaggio rilassante. Dopo un paio di movimenti, Pamela Petrarolo si è resa conto di non sentirsi bene. “Sento che mi sta risalendo il pollo col riso” ha dichiarato, probabilmente perché aveva lo stomaco schiacciato e aveva appena mangiato. Poco dopo ha avuto un mancamento.

Grande Fratello: come sta Pamela Petrarolo

La donna è stata subito fatta sedere e le sono state tirate su le gambe, posizionate in alto. Eleonora Cecere ha cercato di tranquillizzare la donna. “Segui il mio respiro, respira con calma, stai tranquilla” le ha detto Shaila Gatta, mentre Luca Calvani, in modo più pratico, le ha chiesto se doveva andare in bagno a vomitare. Non è il primo malore in questa edizione del Grande Fratello. Pochi giorni fa si è sentita male anche Eleonora Cecere. Fortunatamente entrambe stanno bene.