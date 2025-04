Grande Fratello, due ex concorrenti non famose hanno svelato i loro guadagni all'interno del reality. Differenze elevate rispetto ai partecipanti VIP.

Il Grande Fratello è uno show che conta numerosissimi affezionati che non perdono occasione per godersi lo spettacolo che è in grado di regalare tra litigi, baruffe e incontri amorosi. Naturalmente gli inquilini della “casa” sono pagati per partecipare allo show, scopriamo le differenze di stipendio tra le persone normali (NIP) e le più celebri (VIP).

Grande Fratello, le differenze di cachet tra Vip e non

I NIP ovvero le persone normali sono pagate per partecipare al reality ma naturalmente essendo poco famose hanno una tariffa molto più bassa rispetto a quella dei VIP che godendo di uno status maggiore vogliono garanzie economiche.

Come riportato da Biccy.it e da Libero.it una ex concorrente NIP, Letizia Petris ha svelato il proprio guadagno al GF a “Tutti Santi Podcast” – “Se ci pagano per stare dentro al Grande Fratello? Sì certo, c’è un corrispettivo, prendiamo un tot al giorno. Vuoi sapere quanto di preciso? Sì, sono 50 Euro giornalieri“.

Ora la somma per l’ultima edizione si è alzata leggermente, i concorrenti NIP infatti hanno ricevuto un compenso pari ad 80 euro al giorno come rivelato da Mariavittoria Minghetti di cui riportiamo l’estratto tramite Biccy.it – “Se è vero che prendiamo come i famosi? Assolutamente no. Guarda che a me non pagano nulla, proprio una miseria. Io prendo 80 Euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, è quello che piglio e lo dico, mica è scorretto”.

Stipendi d’oro per i concorrenti VIP

Per i VIP la situazione è molto diversa, infatti essendo già molto famosi chiedono un conguaglio economico pari al loro status per entrare nella casa.

Un caso emblematico, riportato sia da Biccy.it che da Libero.it è quello di Wilma Goich, tramite Dagospia è stato svelato che nel 2022 il cachet della cantante VIP era pari a 9.000 euro a settimana.