Lorenzo Spolverato, insieme a Shaila Gatta, ha conquistato il pubblico come protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver lasciato il segno nella casa più spiata d’Italia, ora il concorrente sembra pronto a intraprendere una nuova e sorprendente avventura. Le voci che circolano sui social alimentano la curiosità: cosa riserva il futuro al giovane?

La fine della relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

La relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che aveva avuto inizio sotto i riflettori del Grande Fratello, si è interrotta bruscamente, lasciando sorpresi i fan. Durante la finale del reality, Shaila ha scelto di mettere fine alla loro storia in diretta, definendola “tossica” e dichiarando di volerla archiviare una volta per tutte.

In seguito, i due si sono incontrati l’11 aprile per un confronto di circa quattro ore, durante il quale hanno parlato apertamente dei loro sentimenti e della relazione. Sebbene la carriera dell’ex concorrente stia prendendo una piega positiva, l’aspetto sentimentale è ben diverso. Dopo essere stato scaricato in diretta tv, Lorenzo non è riuscito a ristabilire un legame con la ballerina napoletana, che ha mantenuto ferma la sua decisione.

Svolta dopo il Grande Fratello per Lorenzo Spolverato: la clamorosa indiscrezione

Lorenzo Spolverato, insieme a Shaila Gatta, è stato senza dubbio il protagonista principale dell’ultima edizione del Grande Fratello, un’edizione incentrata principalmente sulla turbolenta storia d’amore. Nonostante la fine della relazione tra i due abbia scosso il pubblico, Lorenzo potrebbe presto rifarsi dedicandosi completamente al lavoro.

A rivelarlo è stata l’influencer e esperta di gossip tv Deianira Marzano, che ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, annunciando che Spolverato potrebbe intraprendere presto nuovi progetti professionali: