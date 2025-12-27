Il Festival di Sanremo sta per avvicinarsi e mentre tutta l’attenzione è giustamente sull’edizione 2026 si inizia a parlare dell’edizione successiva ed i cambiamenti che potrebbero verificarsi sarebbero diversi, in primis un nuovo volto alla conduzione, scopriamo cosa potrebbe accadere.

Rai, attenzione massima al Festival 2026

In Viale Mazzini tutto è quasi pronto per il Festival di Sanremo 2026, la città dei fiori ospiterà ancora una volta la kermesse canora, anche se il calendario è parecchio spostato in là complici le olimpiadi che sconvolgeranno i palinsesti di questa stagione.

Ciò non toglie che l’interesse su Sanremo è già ad alti livelli dopo l’annuncio dei big in gara rivelato da Carlo Conti una decina di giorni fa.

Difatti diverse presenze hanno attirato l’attenzione ed incuriosito i fan che non vedono l’ora di scoprire cosa canteranno sul palco del teatro Ariston.

Carlo Conti, sarà il Sanremo dell’addio?

Guardando al 2027 iniziano a circolare le voci di un possibile stop alla conduzione di Carlo Conti dopo il Festival del 2026.

Difatti secondo i rumors de Lanostratv riportati da Caffeinamagazine.it questa edizione è l’ultima del conduttore toscano, notizia nè confermata nè smentita da Conti che probabilmente farà il suo annuncio al termine della serata finale.

Nel mentre è iniziato il toto successore, due i nomi di punta, un clamoroso ritorno a casa di Amadeus o il nuovo che avanza, Stefano De Martino che andrebbe al timone di un evento simbolo, dimostrando la piena maturità raggiunta.

Questo tema sarà lungamente dibattuto da marzo in avanti, quando effettivamente si potrà ragionare sull’edizione 2027.