Sanremo 2026: guida ai prezzi dei biglietti in platea e galleria, ai carnet per tutte le serate e ai costi aggiuntivi per l’alloggio in città.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2026, cresce l’interesse non solo per i cantanti e le canzoni in gara, ma anche per i prezzi legati all’esperienza dal vivo. Biglietti, carnet e soggiorni in città stanno già attirando l’attenzione dei fan, che si preparano a pianificare la loro partecipazione alla kermesse più seguita d’Italia.

L’attesta cresce: Sanremo 2026 si avvicina

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2026, l’interesse attorno alla manifestazione più seguita d’Italia aumenta ogni giorno. Mentre Carlo Conti si gode i primi gossip sulla kermesse, già molto vivaci nonostante manchino ancora due mesi all’inizio, il pubblico si concentra anche su altri aspetti, in particolare quelli economici.

Come ogni anno, l’attenzione è rivolta al compenso del direttore artistico e degli ospiti, ma quest’anno emergono già le prime indiscrezioni sui costi dei biglietti, che registrano un incremento rispetto al passato. Secondo Savonanews, i prezzi sono aumentati del 20%, confermando Sanremo come un evento esclusivo e non alla portata di tutte le tasche.

Sanremo 2026, svelati i prezzi dei biglietti con maxi rincari: i costi di carnet e finale

Per assistere alle prime quattro serate dalla platea, il prezzo di un singolo biglietto è di 240 euro, mentre per la finale si sale a 875 euro. La galleria offre una soluzione più economica: 132 euro a serata e 430 euro per la serata finale.

Chi desidera seguire l’intero Festival potrà acquistare un carnet valido per tutte e cinque le serate, al costo di 1.835 euro in platea e 958 euro in galleria. Per chi arriva da fuori città, va considerato anche l’impatto dei soggiorni in hotel: durante la settimana del Festival, le tariffe possono subire rincari fino al 250%, rendendo l’esperienza ancor più impegnativa dal punto di vista economico.

Al momento, la data di messa in vendita dei biglietti non è stata ufficializzata, ma è probabile che, come negli anni precedenti, saranno disponibili a partire dai primi giorni di gennaio, esclusivamente tramite i canali ufficiali per garantire sicurezza e trasparenza nelle vendite.