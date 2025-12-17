Primo giallo che riguarda il Festival di Sanremo 2026: lunedì i Big in gara si sono riuntiti per la tradizionale foto di rito per Tv Sorrisi e Canzoni ma, tra loro, era assente il duo Fedez-Masini. Come mai? Cosa è successo?

Sanremo 2026: due assenti illustri alla tradizionale foto di Tv Sorrisi e Canzoni

Mancano circa due mese alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena dal teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Come saprete sono 30 i Big in gara che si contenderanno la vittoria finale. Lunedì scorso è stato il momento della foto di rito per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ma, attenzione, non tutti i Big erano presenti. A “La Volta Buona”, Domenico Marocchi, ha detto: “ieri eravamo dietro all’Ariston perché i cantanti che sono venuti a scattare la foto passavano da dietro. Io mi sono appostato lì tutta la giornata, ho parlato quasi con tutti, anche Patty Pravo, però mi sono accorto che mancavano Fedez e Masini. Io ho qui delle fonti e mi hanno detto che ieri alle 11.30 c’erano tutti i Big, ma non Fedez e Masini, mancavano solo loro. Lanciamo questa indiscrezione e poi capiamo cosa è successo. L’unica possibilità è che sia passato dall’alto, perché dovete sapere che lui è arrivato a Sanremo con il suo jet privato.”

Sanremo 2026, Fedez e Masini assenti sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni: cosa è successo?

Come abbiamo visto, Domenico Marocchi a “La Volta Buona” ha lanciato l’indiscrezione dell’assenza alla foto di gruppo per Tv Sorrisi e Canzoni per Sanremo 2026 del duo Fedez-Masini. A fare chiarezza è intervenuto Dagospia, il giornalista Giuseppe Candela ha infatti rivelato che Fedez e Masini hanno scattato la foto già domenica sera, senza gli altri Big in gara: “Fedez e Masini hanno realizzato la famosa foto per la cover di gruppo di Tv Sorrisi e Canzoni a porte chiude, senza incontrare gli altri artisti. Tutti gli altri sono stati immortalati lunedì.” Secondo il sito si tratterebbe di un favore fatto al rapper e al collega, entrambi molto richiesti in riviera.